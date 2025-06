【KTSF】

聖荷西警方表示,有一名男子懷疑在Los Gatos Creek Trail一天之內對兩個人性侵。

警方表示,在畫面中的男子,自週三上午已經對兩個人性侵,警方在下午3點到達靠近Leigh Ave的現場,但沒有發現他的踪影。

涉案人是一個身材瘦削,大約30多歲的男子,他當時穿著一件黑色連帽衣,上面印有綠色的字體和藍色牛仔褲。

有任何線索的民眾,可以打911聯絡警方。

