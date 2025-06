【灣區新聞】舊金山公車資金工作小組曾研究向擁有私家車道的業主徵費（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

舊金山(三藩市)的公車資金工作小組曾研究過一個每年向所有擁有私家車道的業主收取100元的想法,但後來悄悄地放棄了。

據《舊金山紀事報》查閱的公共記錄估計,如果向屋主收取車道費和「curb cuts路緣坡道費」,第一年會帶來1540萬元的收入,之後每年可賺1650萬元,以支持Muni公車的服務。

支持者認為,舊金山實際上是在以「sloped curb傾斜路緣」停車的形式,免費讓屋主使用公共通行權,而向路緣坡道所有者收取年費,將為這種公共空間的私有化設定一個公平的價格,鼓勵那些不再使用自家車道的

路緣坡道所有者,將這些路緣坡道歸還給公眾,並為Muni帶來可觀的收入。

反對者認為,如果市府突然對私人財產徵收新費用,似乎有些厚顏無恥,市府不應該讓居民因為擁有車道而受到懲罰,被迫捐款。

記錄顯示,市政府工作人員曾一度認真考慮這項提案,制定了具體的實施策略,並分析了潛在的經濟影響,隨後市政府官員卻否決了這項計劃。

為了應對Muni預計達到3.22億元的赤字,在工作小組會議期間,與會者討論了包裹稅和銷售稅、在目前免費停車的街道上安裝停車計費表、為送貨司機設置收費裝卸區等概念,任何稍微可行的提案,都會被仔細考慮和審查。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。