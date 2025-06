【全國新聞】被錯誤送到薩爾瓦多男子已返回美國 面臨走私人口控罪

【KTSF 朱慧琪報導】

早前因特朗普政府行政錯誤,而被送到薩爾瓦多囚禁的馬里蘭州永久居民Kilmar Abrego Garcia,週五返回美國,Garcia將面臨走私人口控罪,一旦定罪,他將會再次被送回薩爾瓦多。

聯邦司法部長邦迪週五宣布,被錯誤送去薩爾瓦多囚禁的Garcia,週五已經返回美國,並將面對販賣人口控罪。

邦迪說:「Garcia已抵達美國受審,5月21日田納西州中區大陪審團發出密封起訴書,指控Garcia犯有外國人走私罪,和密謀實施外國人走私罪,違反了美國法規第8章1324條,我們感謝薩爾瓦多總統同意將Garcia遣返美國。」

至於Garcia所面對的販賣人口控罪,有關的陰謀長達10年,涉及將數以千計的墨西哥與中美洲人士偷運來美國。

根據聯邦司法部長所指,在2022年,在田納西州公路巡警一次警車截停檢查,懷疑他涉及走私人口。

國土安全部4月發布的報告指出,涉事汽車中所有人都沒有行李,而他們的地址與Garcia相同,但是根據紀錄,當時警員攔截Garcia,只詢問汽車內有多少個座位,以及是否有任何毒品,當時沒有提出指控,警員只對他過期的駕駛執照發出警告,並允許他繼續駕駛。

邦迪說:「大陪審團發現,過去9年來,Garcia在一個外國人走私集團中扮演重要角色,他們發現,這是他的全職工作,而非承包商,他是人口、兒童和婦女的走私犯,大陪審團發現他曾100多次偷渡,將人口走私到全國各地,MS-13成員、暴力集團,和恐怖組織成員遍布全國,數千名非法外國人被偷渡。」

當局指,Garcia一旦定罪,將會再次被送回薩爾瓦多,當局基於Garcia有紋身及所戴的一項帽子,而指控他是薩爾瓦多MS-13幫派成員,但他與家人以及辯護律師都否認,不少專家以及記者都質疑當局的指控。

