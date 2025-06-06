【全國新聞】被錯誤送到薩爾瓦多男子已返回美國 面臨走私人口控罪

【KTSF 朱慧琪報導】

早前因特朗普政府行政錯誤，而被送到薩爾瓦多囚禁的馬里蘭州永久居民Kilmar Abrego Garcia，週五返回美國，Garcia將面臨走私人口控罪，一旦定罪，他將會再次被送回薩爾瓦多。

聯邦司法部長邦迪週五宣布，被錯誤送去薩爾瓦多囚禁的Garcia，週五已經返回美國，並將面對販賣人口控罪。

邦迪說：「Garcia已抵達美國受審，5月21日田納西州中區大陪審團發出密封起訴書，指控Garcia犯有外國人走私罪，和密謀實施外國人走私罪，違反了美國法規第8章1324條，我們感謝薩爾瓦多總統同意將Garcia遣返美國。」

至於Garcia所面對的販賣人口控罪，有關的陰謀長達10年，涉及將數以千計的墨西哥與中美洲人士偷運來美國。

根據聯邦司法部長所指，在2022年，在田納西州公路巡警一次警車截停檢查，懷疑他涉及走私人口。

國土安全部4月發布的報告指出，涉事汽車中所有人都沒有行李，而他們的地址與Garcia相同，但是根據紀錄，當時警員攔截Garcia，只詢問汽車內有多少個座位，以及是否有任何毒品，當時沒有提出指控，警員只對他過期的駕駛執照發出警告，並允許他繼續駕駛。

邦迪說：「大陪審團發現，過去9年來，Garcia在一個外國人走私集團中扮演重要角色，他們發現，這是他的全職工作，而非承包商，他是人口、兒童和婦女的走私犯，大陪審團發現他曾100多次偷渡，將人口走私到全國各地，MS-13成員、暴力集團，和恐怖組織成員遍布全國，數千名非法外國人被偷渡。」

當局指，Garcia一旦定罪，將會再次被送回薩爾瓦多，當局基於Garcia有紋身及所戴的一項帽子，而指控他是薩爾瓦多MS-13幫派成員，但他與家人以及辯護律師都否認，不少專家以及記者都質疑當局的指控。

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