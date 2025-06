【KTSF 張擎鳳報道】

根據加州就業發展局的資料顯示,總部位於奧克蘭(屋崙)的醫療機構Kaiser,本星期從加州和灣區多個設施中裁減了多名員工。

本地電視台Kron 4報導,加州就業發展部的文件顯示,Kaiser在星期一從灣區的設施中裁減了40名員工,即時生效,受影響的包括舊金山(三藩市)、奧克蘭、東灣柏克萊、Fremont、Pleasanton和Vallejo。

至於在加州其他縣市,Kaiser就一共裁減了55名員工,受影響的地區包括洛杉磯縣、Pasadena、Fair Oaks,Irvine,以及聖地牙哥等,這些職位的流失都是永久性的。

早在4月時 Kaiser已經宣布在加州裁減40個職位,當中17個位於灣區。

