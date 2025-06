【全國新聞】法院阻撓特朗普限制哈佛國際生簽證申請

【有線新聞】

美國聯邦法官頒令暫緩執行總統特朗普早前以國安理由簽署的公告,限制哈佛大學海外學生的新簽證申請,法官指如果不暫緩執行禁令將會造成難以逆轉的損害。

美國聯邦區域法院法官伯勒斯裁決時說,如果法院不即時介入,在聆聽各方陳詞前就執行特朗普簽署的公告,暫停哈佛大學外籍新生入境簽證的申請,將會對大學造成即時以及不可挽回的傷害,頒令暫緩執行公告直至法院另有命令為止。

哈佛大學早前曾入稟法院挑戰國土安全部取消大學收取國際學生的資格,特朗普周三簽署公告後,校方修改入稟狀,並將禁令加入訴訟。

入稟狀指公告拒絕數以千計留學生到美國求學和追尋夢想的機會,亦令哈佛失去教育他們的機會,強調沒有國際學生的哈佛亦不算是哈佛,又指特朗普未能為其關於國家安全的主張提供實證,是違反聯邦法律;又凍結哈佛數十億美元撥款和其他資金,連串舉動是非法報復行為,違反憲法第一修正案。

校長加伯批評政府的行動繞過法院,將繼續維護憲法賦予的權利,同時捍衛學生的利益,確保國際學生能夠在夏季及下個學年繼續留在哈佛。

特朗普在橢圓形辦公室被記者問及中國學生赴美留學時,他稱沒問題。特朗普:「中國學生來,沒問題,坦白說我們很榮幸有他們來,我們也想招收外國學生,但我們希望他們接受審查。就哈佛、哥倫比亞和其他學校而言,我們只想看看他們的名單,這完全沒問題。」

白宮發言人杰克遜指哈佛已成為反美、反猶太和支持恐怖主義的溫床,有可能危害國家安全,哈佛必須承擔後果。

