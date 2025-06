【全國新聞】中國留學生蔣雨融在哈佛畢業禮致詞後爆紅 網上掀兩極反應

【KTSF】

在哈佛大學畢業典禮上致詞的中國留學生蔣雨融,一夜爆紅之後,在網上卻掀起兩極化的反應,甚至有網友將她起底,她是否享有特權也受到熱議。

來自中國的女碩士生蔣雨融,5月底在哈佛大學的畢業致詞,收穫一片好評,並一夕爆紅,事後卻引來網友的罵戰。

華爾街日報報導指出,在哈佛甘迺迪學院就讀國際發展的蔣雨融,穿著繡花串珠的中式長袍,以她實習時的趣事,談到「人類同興同衰」的概念,最後還似乎哽咽說道,「如果全世界任何地方的婦女,還有人買不起衛生棉,將會使我更貧窮」。

報導指,在中國的社群媒體上,一位華裔女性發表如此高調演講的最初自豪感,很快就被嘲諷和尖銳批評所取代,有些人認為,蔣雨融的言論空洞無物,與美國思維如出一轍。

中國平台「觀察者網」的一位評論員寫道,演講體現了哈佛大學和美國精英,幾十年來在全球推崇的意識形態模板,網名兔主席的評論員任意稱蔣雨融是「美國政治內鬥中的棋子」。

不過在中國境外有批評人士表示,她的演講與中國領導人習近平,以及共產黨宣傳中常用的措辭如出一轍,而在網上流傳有字幕版本的演講影片,把「Our Humanity」翻譯成了「人類命運共同體」,這正是習近平外交政策理念中的用語,對此,蔣雨融表示,這段影片的上傳和字幕,是朋友選擇日常用語表達的翻譯。

流亡的香港民主活動人士羅冠聰,在推特上批評哈佛大學選擇蔣雨融作為演講者並非明智之舉,稱她使用的「shared future」,和「shared humanity」等詞語,反映了允許北京繞過民主規範和審查的世界觀。

對於這些批評,蔣雨融向華爾街日報回應表示,「從某種程度上來說,我的親身經歷生動地印證了我之前那番言論,我們正生活在一個分裂的世界,正經歷著艱難的時期」,她又說,「我同時被指控為美國間諜和中國間諜,這感覺太不可思議了」。

華爾街日報報導指,在哈佛與中國的關係,以及在美中國留學生受到特普政府密切關注之際,事件凸顯出哈佛的中國留學生當前不利的處境,他們常因忠誠度問題,雙面受到懷疑。

而蔣雨融爆紅後,背景也遭網友起底,包括她在英國念高中,以及在杜克大學讀本科,還有人抓住了她父親與中國政府支持的環保組織的關係,暗示該組織幫助她被哈佛大學錄取。

幾天後,蔣雨融也在中國社群媒體上反駁,說她在不穩定的家庭長大,中學時還曾被霸凌,又說她的父親在該環保組織擔任無薪的職務,也未幫助她獲哈佛錄取。

