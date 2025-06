【加州新聞】特朗普政府打算停止向加州高鐵計劃撥款（視頻）

【KTSF】

特朗普政府週三釋出信號,打算停止聯邦撥款給長期拖延、並有數十億成本超支的加州高鐵計劃。

聯邦釋出信號,打算停止資助加州高鐵,先前聯邦的一份措辭嚴厲的報告結論稱,加州高鐵沒有可行的途徑,完成哪怕是部份路段的建設。

加州高鐵計劃回溯至2008年,選民首次批准100億美元的借款,用於支付約三分之一的預估成本,並承諾列車將在2020年建成,並投入營運。

不過五年過去了,就連軌道都尚未鋪設,預估該高鐵計劃的成本已飆升至1000多億元。

聯邦鐵路管理局代理局長Drew Feeley,先前致函給監管高鐵計劃的加州高鐵管理局,信中寫道,原本預定連接加州主要城市、800英里長的鐵路系統,不僅縮減為119英里,還通往虛無的目的地,又抨擊在聯邦政府投資40億之後,加州高鐵管理局欺騙了納稅人,甚至沒有可行的計劃,來按時完成哪怕是部份路段。

對於聯邦打算撤資,加州政府官員表示,仍致力於建設加州高鐵,但尚不清楚將由那些資金取代聯邦撥款。

不過加州高鐵管理局發聲明回應表示,聯邦政府的結論是錯誤的,並未反映加州高鐵建設的實質進展,又說大部份資金是由州政府提供。

州長紐森的預算案,將每年至少撥款10億美元,為期20年,以完成線路的初期建設,目前正專注於建設中谷城市Bakersfield到Merced的路段,預計2033年投入營運。

目前州府有約一個月的時間來回應聯邦鐵路管理局,否則撥款可能會被終止。

