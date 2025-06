【KTSF 朱慧琪報導】

加州車輛管理局(DMV)發出警告指,近期社交平台出現假冒DMV的廣告,指汽車登記費提供半價優惠,提醒市民小心。

DMV警告,近日在社交平台出現畫面上的虛假廣告,騙徒使用DMV的標誌,寫著BE CASHAPP READY,要求通過網上支付平台付款,並要求市民提供全名、車牌和車輛識別號碼,更聲稱更新汽車登記費,可提供50%的優惠折扣。

DMV提醒市民,最安全的方法是使用DMV的官方網站,並強調DMV不會提供折扣優惠,並且從來不使用社交媒體,或其他非官方渠道宣傳。

