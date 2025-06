【加州新聞】大美法案如獲通過 加州不少人可能失去醫保

【KTSF 蕭永耀報導】

全加州現在有近兩百萬人透過投保加州(Covered California)獲得保費補助,但如果特朗普總統的大美法案獲得通過,不少人有可能會失去醫保。

投保加州是加州版的聯邦《可負擔醫療法案》,俗稱奧巴馬健保,作為加州的健保計劃平台,投保加州為沒有保險的民眾提供保費補助,購買私人醫療保險。

最新數據顯示,透過投保加州獲得醫療保險的人數,從2021年約163萬人,增加至今年的將近198萬人,灣區投保者也穩定上升,從約34萬人增至36萬人。

其中東灣Alameda縣,登記人數超過82,600人,三年內增長超過一萬人;Santa Clara縣增長更明顯,從不到68,000人,提升到超過80,700人,新登記人數也從約9,800人,增長至15,300人。

一些人口較少的縣,如北灣Marin和Napa也有穩定增長,大多數地區呈現3%到15%的增幅,唯有Solano縣微跌。

但未來的保障仍不明朗,因為國會預算辦公室指出,若特朗普總統的大美法案獲得通過,將令到全美數百萬人將失去醫保,因為大美法案將提高申請門檻,不再延長到期的保費補助等等,這對目前依賴政府補助的民眾來說將是一大衝擊。

