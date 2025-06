【全國新聞】芝加哥有至少十人例行報到時 被移民局人員扣留

【KTSF 陳爍嘉報導】

在芝加哥,有至少10人在當地一個移民監督計畫點例行報到時,被等候在建築外的移民與海關執法局(ICE)的人員扣留,事件引發社區的不滿和遊行抗議。

據芝加哥CBS報導,反對驅逐出境組織的共同創辦人Antonio Gutierrez表示,移民和尋求庇護者,在週一或週二收到短信通知,被告知要去辦理計劃外的登記手續,他們被叫到芝加哥南環路的一個移民監管項目點,還以為這是移民局的例行檢查,結果卻被蒙面全副武裝的ICE特工塞進貨車帶走。

ICE此舉引發了社區活動人士和多位市議員的抗議。

芝加哥警方也曾到場,警方表示,他們到現場只是為了協助控制人群,並沒有協助ICE的行動,但此後芝加哥警方一直面臨嚴厲批評。

移民律師表示,這些移民都遵守了規定,其中一些人持有工作許可。

一群市議員目前呼籲,對ICE的行動策略進行調查,他們認為這樣的策略,破壞了移民的信任,並開創了一個危險的先例。

