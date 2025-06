【灣區新聞】Alameda縣陪審員服務報酬 將從每日100元降至15元（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

東灣Alameda縣陪審員服務報酬,將從每日100元降至15元。

據The Mercury News報導,Alameda縣高等法院系統週四宣布,州長紐森意外削減了一項為期兩年的試點項目的資金,該項目將Alameda縣陪審員的每日報銷標準提高至100元,這項削減將使該縣陪審員的服務報酬,再次降回到每天15元。

該縣的公設辯護人Brendon Woods曾稱讚這項試點計劃,讓低收入居民能經常擔任陪審員。

他認為,該計劃的結束將導致陪審員繼續由那些富人、白人來擔任,因為這些人有財力擔任陪審員,這不是一個公正的制度。

該縣高等法院的主審法官也對此變更表示遺憾,他原本希望這項研究能夠深入了解提高薪酬,如何能使陪審員隊伍多元化。

加州有七個縣參與這項耗資2700萬元的試點計劃,Alameda縣是其中之一,該計劃於2024年8月啟動,原本預計將持續兩年,或直至資金耗盡,該項目還將往返法院的里程報銷金額,從每英里34分提高到67分。

州長的新聞辦公室暫時沒有回應置評請求。

法院系統表示,已在陪審團服務的陪審員,將繼續每天獲得100元,直至其服務期滿,但從週三開始,所有被選中的陪審員,將恢復到之前的每天15元的費率,以及之前的里程補償金額。

