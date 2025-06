【全國新聞】《大美法案》如執行過千萬人將失健保 赤字激增2.4萬億（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

國會預算辦公室估計,如果特朗普政府落實執行大幅減稅和減開支的 《大美法案》,將會導致過千萬人失去醫療健保,並會令聯邦赤字激增2.4萬億元。

無黨派的國會預算辦公室週三發表分析報告指出,總統特朗普大力推動的《大美法案》,建議將會減稅3.75萬億元,估計在未來十年,將會令聯邦財政赤字增加2.4萬億元,同時也估計在2034年之前,將會有過千萬人失去聯邦醫療健保,當中包括140萬沒有合法身份的人士,他們享有州政府資助的健保計劃。

國會預算辦公室表示,大美法案建議在未來十年,削減聯邦開支1.3萬億元。

大美法案也提到,將會提高國債上限4萬億元,現時的國債已經超過36萬億元。

眾議院預算委員會的民主黨領袖Brendan Boyle批評共和黨人,在民主黨人主政期間,對於國債上升假裝表達同情,但當共和黨人掌權時,就令國債爆炸性激增,他認同馬斯克的批評,指大美法案「令人厭惡」。

在國會預算辦公室未公佈這份分析報告之前,白宮和共和黨領袖都批評,國會預算辦公室的員工有偏見,並質疑辦公室提交的報告是否準確。

參議院多數黨領袖John Thune舉例說,在2017年特朗普1.0時期,該辦公室就錯誤估計當年稅務優惠措施帶來的潛在收益,而國會預算辦公室去年表示,出錯主要因為在2021年疫情期間的通脹飆升。

