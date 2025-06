【KTSF】

總統特朗普週三發佈行政令命,禁止幾乎所有計劃入讀哈佛大學的外國學生入境。

特朗普週三簽署的行政命令指,允許哈佛大學繼續接待外國學生,將危及國家安全,哈佛的行為已不適合外國學生和研究員。

特朗普也指,近年來,哈佛大學的罪案率包括暴力罪案率急劇上升,而哈佛沒有處分校園內某些類型的違法行為,聯邦政府因此必須應對外國學生在哈佛校園的不當及犯罪行為。

上星期,波士頓的一個聯邦法院阻止了國土安全部禁止哈佛招收外國學生。

