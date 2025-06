【全國新聞】特朗普簽署命令禁伊朗、阿富汗等12國公民入境

【有線新聞】

美國總統特朗普簽署命令以國家安全為由,全面禁止伊朗、阿富汗等12國公民入境。另外古巴、委內瑞拉等7國亦有部分公民被禁入境。

特朗普簽署公告,指部分國家簽證審查機制不足、簽證逾期比例過高、未有配合接收被遣返的非法移民等,宣布收緊部分外國公民的入境限制,阻止恐怖分子、威脅國家安全和公共安全的人入境美國。阿富汗、緬甸、伊朗、蘇丹等12國家的公民下周一起全面禁止入境美國。

特朗普首個總統任期亦曾頒令禁止7國公民入境,在拜登上台後被撤銷。部分國家今次再被列入限制名單。古巴、土庫曼和委內瑞拉等7國,部分公民亦被禁入境,但美國合法永久居民、持有阿富汗特別移民簽證的人、參與大型運動賽事的運動員及團隊等可獲豁免。

特朗普稱實施入境限制是視乎這些國家的威脅有多嚴重,不排除名單日後會修改。「名單會視乎這些國家有否實質改進而修訂,同樣亦有可能添加新的國家。

隨著世界各地威脅出現,但我們絕不容許想傷害我們的人入境,任何事都不能阻止我們維護美國安全。」

他聲稱新限制與科羅拉多州聲援以色列人質遊行民眾遭投擲汽油彈有關,不過涉案疑犯來自埃及。持旅遊簽證入境並逾期居留,但埃及沒被列入限制名單。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。