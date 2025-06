【灣區新聞】舊金山市長建議削減社會項目撥款 上百人示威表達擔憂（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)面對超過7.8億的財政赤字,市長羅偉的預算預計將削減市府在一些社會項目上的撥款,週三就有上百名示威人士表達他們對預算的擔憂。

有上百名示威人士,特別是租客權益組織週三中午聚集在市政廳外,呼籲市長和市議員要了解一些削減的撥款項目,將如何影響他們。

樓宇檢查局在週一通知一些和住屋有關的非牟利機構,向他們告知一項法規執行外展計劃,在該部門需要削減開支的情況下會被取消,這計劃讓租客,包括散房租客,了解房東必須在哪些方面確保樓宇的安全。

租客權益人士表示,取消這個項目,會直接影響最容易受傷害的租客。

散房住客吳二妹說:「這些對我們來說都很有幫助,所以我們現在呼籲市長和市議員們,恢復散房的外展人員的經費和預算。」

而華人進步會表示,削減項目也會減少非牟利機構的撥款,工人權益聯盟的撥款就減少40萬,而這個組織其中一個主要的項目,是幫助員工追討公司欠薪,要是少了這方面的幫助,包括低收入人士的移民社區也會受到衝擊。

華人進步會副政治主任劉漢澄說:「我們希望呼籲政府,能夠讓我們有一個緊密的安全網,這樣才可以令到我們在舊金山的家庭能夠繁榮的生活。」

市長羅偉159億的市府預算,目前交給市議會審議,需要在7月底之間交回給市長簽署。

