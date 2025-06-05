【灣區新聞】舊金山市長建議削減社會項目撥款 上百人示威表達擔憂（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）面對超過7.8億的財政赤字，市長羅偉的預算預計將削減市府在一些社會項目上的撥款，週三就有上百名示威人士表達他們對預算的擔憂。

有上百名示威人士，特別是租客權益組織週三中午聚集在市政廳外，呼籲市長和市議員要了解一些削減的撥款項目，將如何影響他們。

樓宇檢查局在週一通知一些和住屋有關的非牟利機構，向他們告知一項法規執行外展計劃，在該部門需要削減開支的情況下會被取消，這計劃讓租客，包括散房租客，了解房東必須在哪些方面確保樓宇的安全。

租客權益人士表示，取消這個項目，會直接影響最容易受傷害的租客。

散房住客吳二妹說：「這些對我們來說都很有幫助，所以我們現在呼籲市長和市議員們，恢復散房的外展人員的經費和預算。」

而華人進步會表示，削減項目也會減少非牟利機構的撥款，工人權益聯盟的撥款就減少40萬，而這個組織其中一個主要的項目，是幫助員工追討公司欠薪，要是少了這方面的幫助，包括低收入人士的移民社區也會受到衝擊。

華人進步會副政治主任劉漢澄說：「我們希望呼籲政府，能夠讓我們有一個緊密的安全網，這樣才可以令到我們在舊金山的家庭能夠繁榮的生活。」

市長羅偉159億的市府預算，目前交給市議會審議，需要在7月底之間交回給市長簽署。

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