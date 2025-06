【KTSF 朱慧琪報導】

聖荷西警方宣布日前突擊兩處色情場所,拘捕兩名華裔,指他們涉嫌人口走私與逼良為娼。

5月29日,聖荷西警察突擊市內兩處涉嫌從事性交易與人口走私的色情場所。

警方經調查指出,其中一處隱藏於West Julian街一棟商業大樓內,表面登記為按摩業,實則提供非法的色情服務,第二處位於北聖荷西Sheri Ann Circle的住宅區,以民宅形式做掩護,對外並無明顯營業標誌。

警方在執行搜索令時,當場逮捕了39歲的Yanqiong Xiong,與45歲的Guijun Zhao,指他們是該兩處賣淫場所的實際經營者,涉嫌人口走私與強迫賣淫。

行動中警方亦發現三名女性受害人,年齡介於20至30歲之間,疑似為透過非法管道招募來美國工作,遭控制人身自由並強迫從事性交易,警方即時為三人提供必要資源及協助。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。