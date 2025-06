【灣區新聞】聖荷西市長建議逮捕拒絕庇護床位的無家可歸者惹維權人士批評

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)建議逮捕或起訴在18個月內超過三次拒絕庇護床位的無家可歸人士,遭到一些維權人士批評,馬漢週三澄清,表示將按照個別情況,採取相關措施,但還是計劃在警察部門成立這方面行動的特別小組。

在制定下一個財政年度的預算之際,市長馬漢的計劃是,市府將在警察部門成立一個特勤小組,逮捕在18個月之內,三次拒絕搬進庇護所的無家可歸人士,並以非法入侵的輕罪起訴他們,或把他們送進醫療設施中,其他可能涉及的控罪也包括擁有和使用毒品、破壞公物等,市府也同時擴充給予無家可歸人士提供協助的外展服務。

馬漢週三重申,由於警察部門和消防部門需要處理無家可歸人士,涉及的問題因而令提供給一般民眾的市府資源減少。

聖荷西警察協會主席Steve Slack說:「我們在巡邏和人力方面的資源有限,來處理一些在我們街上出現狀況的人,所以市長的計劃,並不是把無家可歸人士當成犯人,而是用行為健康法庭系統中的特勤小組來應對這些人,讓他們來得到所需的幫助。」

但是馬漢也強調,在建議下也會按照個別情況處理。

馬漢說:「如果有一個孩子的單身母親,然後唯一一個有床位的設施,是在一個聚集庇護所,我們並不會說,你要是不進來,就要逼你接受幫助,所以我們會按照個別情況考慮,因為我們知道每個人的情況都可能是複雜的。」

市府計劃在未來一年內增設1400個庇護床位,市府統計數字顯示,聖荷西2023年,有大約6340個無家可歸人士,其中大約5550人露宿街頭。

