【灣區新聞】舊金山上百人參加六四36週年紀念活動（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

六四36週年紀念活動週二晚在舊金山花園角廣場聚集了上百人參加，活動結束後，繼續前往舊金山中領館抗議。

週二花園角廣場的六四紀念活動，原本預定在晚上9點結束，但是參與者一直留到最後，拿著蠟燭排隊向民主女神像獻花，一直到將近10點才散場。

隨後還有數十人前往中國駐舊金山總領事館，在門口靜坐哀悼六四死難者，領館門口的地上，用蠟燭排上「六四」。

活動聯絡人鄭芸說，今年的紀念六四活動從上週就展開，她發現今年有特別多的年輕人自發參與，讓她非常感動。

在舊金山中領館外面，就有兩位剛來美國的中國年輕人，不畏懼的說出他們對六四的看法。

Jack Che說：「那些勇士為民主做的貢獻，我們後面的人會銘記，我希望給中共中國政府的信息就是，你們所做的罪惡，你們所犯下的罪惡，我們都會銘記。」

Maggie Zuo說：「我也是想警醒和喚醒更多像我們這一代人，以及下一代人，能夠不要忘記這段歷史，這是真實發生的血淋淋的歷史，希望能夠喚醒更多人的覺醒，我的微弱的發聲是想推動一點自由和民主，盡自己一點微弱力量就好。」

此外，也有過去自稱是「小粉紅」，也介紹自己如何走向反共。

范國林說：「我在國內因為三年疫情，把我們關在家裡，冬天晚上凌晨12點，要我們出門幾百人排隊做核酸，有一天我沒去做核酸，第二天早上10點多，四個警察開一輛警車，來我家把我拉到派出所，關了我一天，在裡面給我噴辣椒水，對我拳腳打踢，說我妨礙國家防疫大計。」

這些年輕人不論是來到美國，或是在中國「翻牆」，了解到六四天安門事件的真相，他們表示，民主火炬將會持續地傳遞下去，六四精神在各個世代的人中間星火相傳。

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