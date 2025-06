【灣區新聞】舊金山上百人參加六四36週年紀念活動（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

六四36週年紀念活動週二晚在舊金山花園角廣場聚集了上百人參加,活動結束後,繼續前往舊金山中領館抗議。

週二花園角廣場的六四紀念活動,原本預定在晚上9點結束,但是參與者一直留到最後,拿著蠟燭排隊向民主女神像獻花,一直到將近10點才散場。

隨後還有數十人前往中國駐舊金山總領事館,在門口靜坐哀悼六四死難者,領館門口的地上,用蠟燭排上「六四」。

活動聯絡人鄭芸說,今年的紀念六四活動從上週就展開,她發現今年有特別多的年輕人自發參與,讓她非常感動。

在舊金山中領館外面,就有兩位剛來美國的中國年輕人,不畏懼的說出他們對六四的看法。

Jack Che說:「那些勇士為民主做的貢獻,我們後面的人會銘記,我希望給中共中國政府的信息就是,你們所做的罪惡,你們所犯下的罪惡,我們都會銘記。」

Maggie Zuo說:「我也是想警醒和喚醒更多像我們這一代人,以及下一代人,能夠不要忘記這段歷史,這是真實發生的血淋淋的歷史,希望能夠喚醒更多人的覺醒,我的微弱的發聲是想推動一點自由和民主,盡自己一點微弱力量就好。」

此外,也有過去自稱是「小粉紅」,也介紹自己如何走向反共。

范國林說:「我在國內因為三年疫情,把我們關在家裡,冬天晚上凌晨12點,要我們出門幾百人排隊做核酸,有一天我沒去做核酸,第二天早上10點多,四個警察開一輛警車,來我家把我拉到派出所,關了我一天,在裡面給我噴辣椒水,對我拳腳打踢,說我妨礙國家防疫大計。」

這些年輕人不論是來到美國,或是在中國「翻牆」,了解到六四天安門事件的真相,他們表示,民主火炬將會持續地傳遞下去,六四精神在各個世代的人中間星火相傳。

