【灣區新聞】舊金山市府削減預算經費 波及眾多服務市民的非牟利機構（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府削減預算經費，波及市內眾多服務市民的非牟利機構，其中包括服務社區多年的安老自助處以及社區青年中心。

CYC社區青年中心行政主任溫靜婷表示，從下個財政年度，即是7月1日開始，他們將失去約150萬元來自市政府的撥款，部份社區項目會完全停止，該中心也需要裁減25到30名職員。

溫靜婷說：「這25至30名員工有半職的，也有全職的，例如華埠白蘭站所有社區大使，他們都是半職的，總共12位員工，6月30日這計劃完結時，都會被裁減，勞工訓練計劃，包括清潔華埠行人道以及街道這些員工，大概6名全職員工，也會被裁員。」

另外，CYC在市內四個辦事處，包括灣景區的辦事處也會受到影響，灣景區中心的負責人黃啟亮，每個星期的工作時數會減少，但他表示，會盡量維持中心星期一到五的正常辦公時間。

黃啟亮說：「我們會維持基本的服務，例如手機電腦班，我們會繼續開辦，辦公時間盡量分配，維持一星期開足五天，避免讓長者們失望。」

服務長者將近60年的安老自助處，7月起，新的財政年度會失去約110萬元經費，部份項目會終止。

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「『同輩大使計劃』（Peer Ambassador），讓超過55歲的長者自己去做外展工作，這個節目7月1日就會停止，有4、5個員工沒有了工作。」

另外，很受長者歡迎的美味營養餐計劃，讓長者可以到幾家餐館用極優惠的價錢用餐，這計劃不會取消，但失去超過四分一的經費，長者可以用餐的次數將會減少，安老自助處協助小商業的服務也會縮減。

安老自助處每年總預算達到3億元，他們會保留勞工訓練計劃，以及入籍工作坊等關鍵服務。

鍾月娟說：「減100萬是否很多，可以說不是很多，但整個項目取消的話，那5名員工就完全沒有工作，還有他們所服務的區，以及受益的長者，也失去了服務，所以影響很大。」

鍾月娟表示，如今的對策，就是更積極籌募捐款，以及申請基金資助，去提供社區服務。

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