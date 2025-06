【灣區新聞】舊金山市府削減預算經費 波及眾多服務市民的非牟利機構（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府削減預算經費,波及市內眾多服務市民的非牟利機構,其中包括服務社區多年的安老自助處以及社區青年中心。

CYC社區青年中心行政主任溫靜婷表示,從下個財政年度,即是7月1日開始,他們將失去約150萬元來自市政府的撥款,部份社區項目會完全停止,該中心也需要裁減25到30名職員。

溫靜婷說:「這25至30名員工有半職的,也有全職的,例如華埠白蘭站所有社區大使,他們都是半職的,總共12位員工,6月30日這計劃完結時,都會被裁減,勞工訓練計劃,包括清潔華埠行人道以及街道這些員工,大概6名全職員工,也會被裁員。」

另外,CYC在市內四個辦事處,包括灣景區的辦事處也會受到影響,灣景區中心的負責人黃啟亮,每個星期的工作時數會減少,但他表示,會盡量維持中心星期一到五的正常辦公時間。

黃啟亮說:「我們會維持基本的服務,例如手機電腦班,我們會繼續開辦,辦公時間盡量分配,維持一星期開足五天,避免讓長者們失望。」

服務長者將近60年的安老自助處,7月起,新的財政年度會失去約110萬元經費,部份項目會終止。

安老自助處行政總裁鍾月娟說:「『同輩大使計劃』(Peer Ambassador),讓超過55歲的長者自己去做外展工作,這個節目7月1日就會停止,有4、5個員工沒有了工作。」

另外,很受長者歡迎的美味營養餐計劃,讓長者可以到幾家餐館用極優惠的價錢用餐,這計劃不會取消,但失去超過四分一的經費,長者可以用餐的次數將會減少,安老自助處協助小商業的服務也會縮減。

安老自助處每年總預算達到3億元,他們會保留勞工訓練計劃,以及入籍工作坊等關鍵服務。

鍾月娟說:「減100萬是否很多,可以說不是很多,但整個項目取消的話,那5名員工就完全沒有工作,還有他們所服務的區,以及受益的長者,也失去了服務,所以影響很大。」

鍾月娟表示,如今的對策,就是更積極籌募捐款,以及申請基金資助,去提供社區服務。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。