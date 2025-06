【財經新聞】灣區科技業裁員潮持續升溫 Google微軟等宣布新一輪裁員

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區科技業裁員潮持續升溫,Google、Microsoft、Cruise及Walmart宣布新一輪裁員。

根據加州就業發展部(EDD)最新資料,Google、Microsoft、Cruise及Walmart近期都宣布新一輪裁員,共計169位員工將在未來數週內失業。

Google本次在Sunnyvale四個地點合計永久裁減53人,裁員將於7月6日生效。

Microsoft則在Sunnyvale與Mountain View兩地共裁員8人,生效日期為8月1日。

Cruise是通用汽車已終止的無人的士項目,繼早前大裁員後,該公司近日在舊金山(三藩市)Bryant Street辦公室再裁減一人。

零售巨頭Walmart亦於San Bruno電子商務總部宣布於8月22日永久裁員106人。

這次裁員潮,突顯科技與電子產業在成本壓力下持續精簡規模。

