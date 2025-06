【全國新聞】兩中國公民被控走私有毒真菌入境美國（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一對中國籍男女研究員,因為涉嫌將一種真菌非法帶進美國,而被聯邦司法部起訴,涉及非法帶進有潛在農業恐怖主義武器的真菌。

媒體引述聯邦司法部的法庭文件,涉案的兩名研究員是34歲的劉尊勇(譯音Zunyong Liu),和33歲的簡雲清(譯音Yunqing Jian),他們被指有接受中國政府的研究撥款。

簡雲清是密西根大學的研究員,法庭文件更指簡姓女子的電子器材中,有關於她身為中國共產黨的成員,並忠於中共的資料,文件指兩人是戀人關係。

法庭文件指,去年7月27日,劉尊勇在底特律機場告訴海關人員來美國探訪女友,之後會回去中國開設實驗室,他被指涉嫌說沒有任何工作素材,但海關人員卻在他的行李中發現一些藏有中文筆記的紙巾,一個圓形過濾紙,上面有一系列的圓圈,還有四個裝有紅色植物素材的塑膠袋。

劉尊勇先是說不知道這些物品怎樣在他的行李中,但之後承認是他放在裡頭。

法庭文件指,劉尊勇在中國浙江大學研究一種名為「禾穀鐮刀菌」(Fusarium graminearum)的真菌,學術界把這真菌列為一種有潛在農業恐怖主義武器的真菌。

聯邦調查局表示,這種真菌可以在一些農作物造成疾病,例如小麥、大麥、玉米和稻米,這疾病每年造成全世界數十億美元的損失,而要是這真菌進入人體,會導致嘔吐、肝臟受到破壞,也會損害人和家禽的生殖功能。

聯邦司法部表示,兩人目前面對的控罪是非法進口有潛在農業恐怖主義武器的真菌,並意圖用密西根大學的實驗室,來進一步達成他們的計劃。

聯邦司法部也表示,事件還在調查中,調查結束後,才會決定是否對兩人提出重罪的指控。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。