【全國新聞】上訴庭裁定特朗普政府可繼續推行新關稅政策

首都聯邦巡迴上訴法庭週四裁定,特朗普政府可以繼續推行新關稅政策,白宮表示,預期有關的訴訟最終會由聯邦最高法院來定奪。

在紐約的美國國籍貿易法庭週三裁定,特朗普在4月2號所謂「解放日」,引用《國際緊急緊急權力法》(IEEPA),加徵入口關稅是越權的做法,因此下令特朗普政府必須在十日後停止執行「解放日關稅」,特朗普政府提出上訴。

週四首都華盛頓的聯邦巡迴上訴法庭擱置原判,讓特朗普政府有時間向美國國際貿易法庭提出抗辯理據,訴訟期間可以繼續執行「解放日關稅」。

此外,上訴法庭給予原告包括州司法部長和一些小商業一星期時間,去回應特朗普政府提出的要求,而特朗普政府必須在6月9日之前,對原告的回應作出反應。

特朗普政府曾經對這上訴法庭表示,如果上訴庭未能盡快叫停,美國國際貿易法庭的裁決,政府就會最快在週五尋求聯邦最高法院緊急干預。

特朗普的貿易顧問Peter Navarro週四在白宮對記者說,就算今次上訴失敗,政府也有其他方法可以推行關稅政策。

目前特朗普政府已經暫停執行在標準的10%基礎稅率以上的加碼對等關稅,為期90日,以便各國同美國談判。

財長貝森特透露,各個貿易夥伴都以充份的誠意前來同美國協商,務求在90內達成協議。

貝森特向Fox新聞表示,過去48小時,情況並無變動,週五他會接見龐大的日本代表團,至今為止,英國最先同美國達成協議,美國同中國不久前在瑞士的談判也有進展,導致雙方在這90日期間,互相降低125%的對等關稅,但美國在維持最新的10%基礎稅率之外,仍然對中國實施20%的芬太尼懲罰性關稅。

