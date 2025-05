【財經新聞】特朗普關稅政策被指退縮 投資者靠「TACO交易」趁機獲利

【有線新聞】

美國總統特朗普的關稅政策反覆不定,有投資者認為他是臨陣退縮,並利用他這個特性,透過市場波動短炒獲利,稱之為「TACO交易」,特朗普則表明不滿被這樣形容。

華爾街近期非常流行一句話,就是「特朗普總是臨陣退縮」,英文縮寫是TACO,最新例子包括他上周五宣布6月1日起向歐盟加徵50%關稅,但在兩日內改口延期至7月9日生效,令大市掉頭向上,散戶只要看準時機入市便可獲利。

但特朗普似乎在白宮記者會上才首次知道這個針對他來度身訂造的投資策略,美國總統特朗普:「 (記者:總統先生,華爾街分析師提出新術語『TACO交易』,他們說特朗普總是就關稅威脅退縮,這就是為何本周市場上升,你對此有何回應?)我趕走?(記者:退縮。)退縮, 我從未聽過。」

特朗普強調自己的關稅策略迫使中國和歐盟參與談判,特朗普:「你問了一條討厭的問題,這是談判,你先制定一個數字,若你降低…,若我制訂高得離譜的關稅稅率,然後稍為下調,他們就希望維持這個數字。」特朗普怒氣未消,再度責備記者,「千萬別再說你剛才的話,那是討厭的問題,那是最令我討厭的問題。」

火藥味場面結束後,「TACO交易」從原本不太多人認識的股壇用語變成網民惡搞素材,創作這個用語的《金融時報》專欄作家阿姆斯特朗指出,市場意識到特朗普政府難以承受市場和經濟壓力,即使之後撤回關稅,亦已因為不明朗因素,對全球貿易和經濟增長造成無可挽回破壞。

另有分析指出,投資者會逐漸適應「TACO」模式,市場情緒會變得樂觀,但華府朝令夕改可能損害美國公信力。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。