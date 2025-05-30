【老字號專題】奧克蘭華埠一中文學校今年慶祝72年校慶（視頻）

May 30, 2025 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠有一間中文學校，今年慶祝72年校慶，這間學校最特別之處，就是代代相傳，生生不息。

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