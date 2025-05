【KTSF】

面對近8億元財赤,據報舊金山(三藩市)市長羅偉計劃裁減市府約一千個職位。

The San Francisco Standard引述消息人士報導,市長辦公室週三與多個市府部門代表開會,透露羅偉第一份預算案的細節,包括計劃裁減約一千個職位,當中大部分為空缺職位,另有部分的職位在任的人即將退休,但亦有人會被裁員,裁員可能涉及多達17個部門,每個部門可能要裁退最多10人。

羅偉將於週五公佈預算案的細節。

