【全國新聞】聯邦最高法院允許特朗普政府終止50多萬人暫時獲得的法律保護

聯邦最高法院週五允許特朗普政府終止對來自四個國家,約50多萬人暫時獲得的法律保護。

聯邦最高法院法官週五裁定,特朗普政府可以撤銷拜登總統任內實施的一項移民假釋計劃,該計劃容許來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉,這四個國家的部份人士,在抵達美國邊界後只有符合某些條件,比如有美國人伴侶為他們申請,而他們也通過安全審查,就可以暫時在美國居留與工作。

其他的條件還包括人道理由,例如醫病、家庭團聚,或符合重大的公共利益等事項,都可以獲得假釋居留身份,至今有50幾萬人受惠。

當時拜登政府認為,這個計劃可以令四國國民不必鋌而走險偷渡來美國,但白宮認為,當初拜登政府根本就不應該讓這些人進入美國,所以將他們遣返是理所當然的事。

也有輿論認為,假釋計劃是暫時性質,政府現在決定終止該計劃也可以理解。

但移民權益及民權團體就指出,如此大批合法居留的人突然面對遣返,不僅他們的生活及家庭遭受重創,他們的工作場所以及所屬的社區也會受到重大打擊,而這個也是美國前所未見的集體驅逐行動。

有汽車零件製造業者引述工會指出,他們的行業有近兩成的工人屬於假釋居留人士。

移民權益團體及部份當事人提出法律訴訟,麻省聯邦地方法庭與聯邦第一巡迴上訴法庭,先後裁定特朗普政府敗訴,法庭指出,特朗普政府認為,讓該項假釋居留計劃自然到期,會令國土安全部不能將人快速遣返,這個結論是個法律錯誤。

對於地方法庭這個裁定,特朗普政府要求聯邦法院緊急干預,指地方法庭拆解了選民以民主方式批准的政策,最高法院週五以不記名的方式,及不解釋的情況下,作出對特朗普政府有利的回應,但兩名自由派大法官就表明反對,白宮估計還需要八個月的時間,最高法院才會有終審裁決。

較早前在另一宗案件,最高法院也允許政府撤銷約35萬名委內瑞拉人的臨時合法身份。

總統特朗普在他上任第一天已經簽署行政命令,旨在終止對四國公民的假釋居留計劃,現在的法律問題集中在當局是否可以單方面撤銷合法身份,還是應該逐個案件審查。

