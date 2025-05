【灣區新聞】南灣有居民確診麻疹 曾去過Santa Clara縣和Alameda縣商店

【KTSF 歐志洲報導】

南灣一名居民確診感染麻疹,是Santa Clara縣自2019年以來首宗案例,當地衛生官員表示,患者曾經去過一些在Santa Clara縣和東灣Alameda縣的商店,呼籲曾經到過這些地方的民眾注意可能接觸到病毒。

衛生官員表示,這位患者曾經出國,回到灣區後被檢驗出感染麻疹。

當局指出,患者有可能在美國境內一個機場轉機時受感染。

當局沒有透露是哪個機場,這名患者沒有住院,目前在家中療養,這是Santa Clara縣自2019年以來的第一宗麻疹病例。

Santa Clara縣衛生官Sarah Rudman醫生說:「麻疹是我們認識的病毒當中,最容易傳染的,我們社區有很高的疫苗接種率,所以我們認為能夠控制病毒傳播。」

感染麻疹的患者,在5月21日晚間到過聖荷西位於奧克蘭路的H Mart,在5月23日中午到過Newark,位於Newark Boulevard的星巴克,在5月25日傍晚到過Milpitas,位於Great Mall Parkway的Trader Joe’s。

當局表示,曾經在這些時間到過以上地點,而又沒有接種過麻疹疫苗,或是不知道是否有接種的人,就要在7到21天內觀察自己有沒有出現徵狀。

麻疹的徵狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼和身體出現皮疹等。

要是懷孕、幼兒的家長、免疫系統弱,或是沒有接種麻疹疫苗的人出現以上任何的病徵,則應該馬上通知自己的醫生。

要是需要求診的話,則必須先通知醫療設施,讓他們做預防工作。

