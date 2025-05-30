【灣區新聞】南灣有居民確診麻疹 曾去過Santa Clara縣和Alameda縣商店

【KTSF 歐志洲報導】

南灣一名居民確診感染麻疹，是Santa Clara縣自2019年以來首宗案例，當地衛生官員表示，患者曾經去過一些在Santa Clara縣和東灣Alameda縣的商店，呼籲曾經到過這些地方的民眾注意可能接觸到病毒。

衛生官員表示，這位患者曾經出國，回到灣區後被檢驗出感染麻疹。

當局指出，患者有可能在美國境內一個機場轉機時受感染。

當局沒有透露是哪個機場，這名患者沒有住院，目前在家中療養，這是Santa Clara縣自2019年以來的第一宗麻疹病例。

Santa Clara縣衛生官Sarah Rudman醫生說：「麻疹是我們認識的病毒當中，最容易傳染的，我們社區有很高的疫苗接種率，所以我們認為能夠控制病毒傳播。」

感染麻疹的患者，在5月21日晚間到過聖荷西位於奧克蘭路的H Mart，在5月23日中午到過Newark，位於Newark Boulevard的星巴克，在5月25日傍晚到過Milpitas，位於Great Mall Parkway的Trader Joe’s。

當局表示，曾經在這些時間到過以上地點，而又沒有接種過麻疹疫苗，或是不知道是否有接種的人，就要在7到21天內觀察自己有沒有出現徵狀。

麻疹的徵狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼和身體出現皮疹等。

要是懷孕、幼兒的家長、免疫系統弱，或是沒有接種麻疹疫苗的人出現以上任何的病徵，則應該馬上通知自己的醫生。

要是需要求診的話，則必須先通知醫療設施，讓他們做預防工作。

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