【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)的租金呈上升趨勢,這項指標代表該市的經濟正在復甦。

《舊金山商業雜誌》報導,租房網站Zumper新公佈的分析報告顯示,今年5月份,舊金山的租金比去年同期上升了11.9%,現在市内1個睡房的公寓,每個月的月租需要3,300元,舊金山租金已回復到2020年5月份COVID疫情前的水平,代表市内經濟正在復甦。

市内租金上升,歸因於有AI人工智能科技公司進駐舊金山,並且設立辦公室。

另外一個因素是,多間公司開始採取混合工作模式,讓職員一半時間遙距辦公,一半時間返回辦公室工作,或者實施更嚴格的返回辦公室工作政策,所以愈來愈多技術公司的員工需要回來灣區工作。

根據Zumper的數據,現時紐約市的租金最高,之後就是舊金山,聖荷西排第六。

