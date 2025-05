【KTSF】

Palo Alto又再出現針對年長人士的偷竊事件,警方表示,最近的一宗案件在週三發生。

警方表示,週三中午12點15分,在Redwood Circle 3700號路段,一名80多歲的男子當時走在路上,有一輛白色SUV開到他的身邊,之後有一名女子說要送他首飾當時小禮品,然後在把首飾放在受害人手腕的時候,移走受害人手腕原有的首飾,賊人之後開車逃離。

警方懷疑這宗案件,與今年2月和4月間,同樣在Palo Alto發生的另外三宗類似事件有關。

警方呼籲民眾,特別是年長人士要提高警惕,有任何關於案件消息的民眾,請通知警方。

