【財經新聞】最新房價指數顯示美國房價兩年來首次下跌

【KTSF 朱慧琪報導】

根據Case-Shiller最新的房價指數,樓價在逾2年以來首次下跌。

根據Case-Shiller全美房價指數,今年3月的樓價,相比2月下跌0.3%,這是自2023年1月以來,經季節調整後,首次出現下跌。

不過分析指,單月下跌不足以下定論,今次的房屋市場下滑的主要原因,可能由於年初特朗普政府實施一系列非常規經濟政策,加上目前高企的房貸利率與動盪的就業市場,引發樓市下滑。

根據數據公司Attom,2025年第一季美國房屋銷售創下10年來新低,值得注意的是,樓價指數下跌並不常見,根據歷史數據,自1987年以來,Case-Shiller指數只有82個月出現下跌,佔總月數18%,而且該指數採用三個月的平均數計算,只追蹤現有獨立屋,並排除了季節性波動的影響。

雖然按月下跌,不過指數仍比一年前上升3.4%,較疫情前的2019年3月高出59%。

