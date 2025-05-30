【全國新聞】撤銷簽證事例增多引發華裔社區擔憂 律師講解如何應對風險（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從總統特朗普上任以來，聯邦加強移民執法，甚至屢次出現撤銷簽證，或取消綠卡的案例，引發華裔社區的擔憂，甚至有人因此不敢出國，我們為您訪問灣區資深移民律師，了解當前的政策，以及如何應對這類的擔憂。

儘管特朗普政府的移民執法行動主要是針對沒有身分的無證人士，但特定簽證、綠卡持有人甚至美國公民，也成為受波及的對象，使得華裔社區近來出現不敢出國的疑慮，有不少長者擔心，出國之後可能被拒絕入境回不來，到底這樣的擔憂有沒有必要？專業的移民律師為大家解惑。

首先，如果已經是美國公民身分，基本上無須太過緊張。

移民律師王小禾說：「我認為直接把美國公民，直接在機場就遞解出境的情況，應該是屬於極其罕見的個例，而且這個中間一定出現了甚麼誤會的情況，因為美國政府實在沒有權力，把從國外旅遊歸來的美國公民，就給送到外國去。」

過去本台在特朗普第一任執政期間所製作的移民專題就曾報導過，美國公民是Non-deportable，也就是不會被遞解出境的，但最近在特朗普2.0時代，卻實際出現一些被遞解出境的個案，律師也做出解釋。

王小禾說：「最近當然發生了一些具公民身分的小孩被送走，這個通常是因為在遞解他們父母的時候，小孩是在一起的，通常這種情況，他會問一下，被遞解這個人的小孩，是要跟他們著走還是怎麼辦。」

這些已經具有公民身分的孩童，除非馬上能做留下來的安排，否則不得已也只能隨著被遞解出境的父母離開美國，但律師強調這是極為罕見的案例。

王小禾說：「就算你犯了天大的事，就算你的公民是透過欺騙手段得來的，這個也會讓你進來，有一個適當的程序，讓你替自己申辯。」

不過綠卡身分的人就不一樣了，移民當局可以根據法律，拒絕綠卡持有人入境，但這個決定的前提有嚴格的規定。

王小禾說：「比如說，如果你在境外的時間待得太久了，或者你在境外有犯罪紀錄這些情況，或者說你在美國境內有犯罪紀錄，後來被發現了，這些情況一直以來都是可以導致你在回國的時候被邊境擋住，但是這種情況，他不能直接把你遞解出境，因為在機場的、在邊界的移民局CBP（海關邊境保護局），他們沒有權最終取消你的綠卡，這個最終的權力是在移民法官那，除非你簽署了同意書說，你願意放棄你的綠卡，否則的話，移民局是必須讓你進來的。」

不過移民律師也提醒，因為今年1月特朗普簽署的一項Laken Riley新法律，有涉及犯罪的移民，可能被移民執法當局拘留。

王小禾說：「比如說犯有偷竊、攻擊這些罪名，如果萬一有的話，那怕這個罪名沒有被定罪，只是被指控了，或者因為這個罪曾經被逮捕了，移民局都可能援引這項法律，把你關起來。」

律師建議如果有這類情況的人士，出國前最好衡量是否值得冒這個風險，並與自己的移民律師討論再做決定。

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