【全國新聞】撤銷簽證事例增多引發華裔社區擔憂 律師講解如何應對風險（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從總統特朗普上任以來,聯邦加強移民執法,甚至屢次出現撤銷簽證,或取消綠卡的案例,引發華裔社區的擔憂,甚至有人因此不敢出國,我們為您訪問灣區資深移民律師,了解當前的政策,以及如何應對這類的擔憂。

儘管特朗普政府的移民執法行動主要是針對沒有身分的無證人士,但特定簽證、綠卡持有人甚至美國公民,也成為受波及的對象,使得華裔社區近來出現不敢出國的疑慮,有不少長者擔心,出國之後可能被拒絕入境回不來,到底這樣的擔憂有沒有必要?專業的移民律師為大家解惑。

首先,如果已經是美國公民身分,基本上無須太過緊張。

移民律師王小禾說:「我認為直接把美國公民,直接在機場就遞解出境的情況,應該是屬於極其罕見的個例,而且這個中間一定出現了甚麼誤會的情況,因為美國政府實在沒有權力,把從國外旅遊歸來的美國公民,就給送到外國去。」

過去本台在特朗普第一任執政期間所製作的移民專題就曾報導過,美國公民是Non-deportable,也就是不會被遞解出境的,但最近在特朗普2.0時代,卻實際出現一些被遞解出境的個案,律師也做出解釋。

王小禾說:「最近當然發生了一些具公民身分的小孩被送走,這個通常是因為在遞解他們父母的時候,小孩是在一起的,通常這種情況,他會問一下,被遞解這個人的小孩,是要跟他們著走還是怎麼辦。」

這些已經具有公民身分的孩童,除非馬上能做留下來的安排,否則不得已也只能隨著被遞解出境的父母離開美國,但律師強調這是極為罕見的案例。

王小禾說:「就算你犯了天大的事,就算你的公民是透過欺騙手段得來的,這個也會讓你進來,有一個適當的程序,讓你替自己申辯。」

不過綠卡身分的人就不一樣了,移民當局可以根據法律,拒絕綠卡持有人入境,但這個決定的前提有嚴格的規定。

王小禾說:「比如說,如果你在境外的時間待得太久了,或者你在境外有犯罪紀錄這些情況,或者說你在美國境內有犯罪紀錄,後來被發現了,這些情況一直以來都是可以導致你在回國的時候被邊境擋住,但是這種情況,他不能直接把你遞解出境,因為在機場的、在邊界的移民局CBP(海關邊境保護局),他們沒有權最終取消你的綠卡,這個最終的權力是在移民法官那,除非你簽署了同意書說,你願意放棄你的綠卡,否則的話,移民局是必須讓你進來的。」

不過移民律師也提醒,因為今年1月特朗普簽署的一項Laken Riley新法律,有涉及犯罪的移民,可能被移民執法當局拘留。

王小禾說:「比如說犯有偷竊、攻擊這些罪名,如果萬一有的話,那怕這個罪名沒有被定罪,只是被指控了,或者因為這個罪曾經被逮捕了,移民局都可能援引這項法律,把你關起來。」

律師建議如果有這類情況的人士,出國前最好衡量是否值得冒這個風險,並與自己的移民律師討論再做決定。

