【加州新聞】州長擬恢復Medi-Cal資產規定 資產逾兩千元長者或傷殘人士或失白卡資格 （視頻）

加州正面臨嚴峻的財政赤字危機,州長紐森主張恢復對加州醫療健保Medi-Cal受惠者的資產上限規定,這意味著擁有超過兩千元資產的長者或傷殘人士,可能會失去Medi-Cal白卡資格。

The Mercury News報導指出,州長紐森已提案建議恢復Medi-Cal白卡受惠人士的資產上限規定,其中個人資產不超過兩千元,或是夫妻雙方不超過三千元,才能符合資格獲得Medi-Cal福利。

而資產所指的包括儲蓄帳戶,以及房屋和汽車以外的其他財產,401K退休帳戶可豁免。

任何長者或傷殘人士資產超過這個上限,將面臨失去Medi-Cal的適用資格,提案還建議對於將Medi-Cal人士所能獲得的家庭護理金額設定上限。

紐森在公布這項提案時表示,加州有花費的問題,需要作出艱難的決定,來因應120億元財政預算赤字,他也提到,赤字也跟Medi-Cal的開支大幅成長有關。

根據州長的預算文件數據,收緊Medi-Cal措施,在這個財政年度將可以為州府省下9400萬元開支,明年更可以省下超過五億元。

不過醫療健保倡議人士表示,在加州如果個人資產低於兩千元,根本就不可能生存,房租通常就超過這個數字,而醫療保險不涵蓋的醫療開支也很快會上升。

關注人士抨擊州長的提案,不公平地針對長者和傷殘人士,而他們正是最需要全職照護,並且是只有固定收入的群體。

過去在2022年,紐森同意將個人資產上限提高至每人13萬元,2024年更是完全刪除上限,現在則是提議恢復僅兩千元的上限,等於回到1989年設定的水平。

最近在州眾議院的聽證會上,紐森政府的官員表示,自資產限額取消之後,參加Medi-Cal的人數遠遠超出預期,導致醫療成本不斷上升。

加州健保服務總監Michelle Baass表示,最初估計人數僅4萬人,不過實際參與人數超過11萬人。

