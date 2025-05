【KTSF】

多間高科技公司宣佈在灣區裁員,受影響的員工超過400人。

根據多間科技公司向加州就業發展局提交的申請,灣區將裁減約419人,網上教育平台Chegg宣佈,Santa Clara辦公室裁員88人,慧與科技公司(Hewlett Packard Enterprise)在聖荷西的辦公室裁減61人,以及本台日前報導過,LinkedIn分別在Mountain View、Sunnyvale和舊金山(三藩市)辦公室裁減共270人。

所有裁員已經在5月初至5月中生效。

