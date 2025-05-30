【全國新聞】美國國務院計劃撤銷部分中國留學生簽證 全美逾27萬中國學生或受影響

【KTSF 蕭永耀報導】

國務院計劃撤銷部分中國留學生簽證，全美有超過27萬名中國學生或受影響，當中超過5萬名在加州，灣區就有超過2700名中國留學生就讀公立大學。

根據國際教育協會最新數據，直至2023年，全美的國際學生中，中國留學生佔最大比例，但在2023至24學年就被印度超前。

目前中國學生仍佔全美國國際學生人數約四分之一，在加州則佔比高達36%，超過一半的中國留學生就讀私立大學。

2023至2024學年，加州有超過5萬名中國留學生，加州僅次於紐約，是全美第二多中國留學生的州份，當中有超過兩千七百人就讀於灣區公立高等院校，如柏克萊加大和三藩市州大等等。

根據加州大學的數據，2024年秋季學期，加大有17,800名中國學生，當中Davis加大有超過3600人，柏克萊加大和洛杉磯加大，就各有超過2200名中國留學生。

州立大學系統方面，聖荷西州大有130多名中國學生，舊金山加大則有超過80人。

The Mercury News報導，加州的國際學生中，中國留學生佔最大比例，其次是來自印度的學生，有28,000多人，南韓學生有6700多人，台灣學生有約5千人。

其實美國早在2020年，已針對部分中國大學畢業生限制簽證，當年約三千名學生被拒簽或撤簽，但此次影響規模可能更大。

目前各大學尚未收到具體名單或進一步通知，但多所加州高校表示將持續觀察事態發展，並向受影響學生提供必要支援。

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