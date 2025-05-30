【全國新聞】美國國務院稱加緊吊銷中國學生簽證及審查只是開始

【KTSF 朱慧琪報導】

國務院表示，週三所宣佈加緊吊銷中國學生的簽證，並加強對未來所有來自中國和香港的簽證申請的審查做法，可能會擴展至所有現有的中國學生簽證持有人，以及未來的簽證申請者。

國務院發言人Tammy Bruce周四表示，國務卿盧比奧週三對領事館發佈有關加緊吊銷中國學生的簽證，並加強對未來所有來自中國和香港的簽證申請的審查做法，只是一個開始，受影響的包括與中國共產黨有聯繫，或在關鍵領域學習的學生。

Bruce說：「你知道中國在科技方面所做的事情，包括竊取資訊、知識產權、美國研究、版權等，不是甚麼新鮮事，也不是令人困惑的事，新措施是我們可以嘗試解決這個問題的一種方式。」

至於審查時何謂不合格，她則拒絕詳細說明用何判定標準，並表示審核將由做決策的相關人員來決定。

Bruce說：「我還可以在這裡說的是，不會容忍中國共產黨利用美國的大學，或者竊取美國的研究、知識產權，或技術來增強中國軍事實力、進行情報收集或壓制反對派的聲音。」

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