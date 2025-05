【全國新聞】美國國務院稱加緊吊銷中國學生簽證及審查只是開始

【KTSF 朱慧琪報導】

國務院表示,週三所宣佈加緊吊銷中國學生的簽證,並加強對未來所有來自中國和香港的簽證申請的審查做法,可能會擴展至所有現有的中國學生簽證持有人,以及未來的簽證申請者。

國務院發言人Tammy Bruce周四表示,國務卿盧比奧週三對領事館發佈有關加緊吊銷中國學生的簽證,並加強對未來所有來自中國和香港的簽證申請的審查做法,只是一個開始,受影響的包括與中國共產黨有聯繫,或在關鍵領域學習的學生。

Bruce說:「你知道中國在科技方面所做的事情,包括竊取資訊、知識產權、美國研究、版權等,不是甚麼新鮮事,也不是令人困惑的事,新措施是我們可以嘗試解決這個問題的一種方式。」

至於審查時何謂不合格,她則拒絕詳細說明用何判定標準,並表示審核將由做決策的相關人員來決定。

Bruce說:「我還可以在這裡說的是,不會容忍中國共產黨利用美國的大學,或者竊取美國的研究、知識產權,或技術來增強中國軍事實力、進行情報收集或壓制反對派的聲音。」

