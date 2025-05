【KTSF 周正鈞報導】

美國國務院日前發出通知,指示全球各地的美國大使館與領事館,暫停新的學生簽證面試預約。

根據由國務卿魯比奧(Marco Rubio)週二簽署的外交電文,美方正在重新審查,並擴大簽證申請人的背景審核程序。

內容指出,當局計劃擴大對社交媒體帳號的審查,目前該措施僅針對部分申請人進行,但若擴大執行,將可能大幅拖慢簽證審核流程。

特朗普政府,近期也展開撤銷學生簽證的行動,並曾試圖禁止部分國際學生前往哈佛大學就讀,這項政策後來被法官判令暫緩執行。

有批評者指出,這是特朗普政府打擊國際學生赴美留學的又一手段,不過已排定時間的學生簽證面談仍可如期進行。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。