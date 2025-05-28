【全國新聞】特朗普指示聯邦機構取消與哈佛所有合約 眾院調查哈佛與中國關係

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普與哈佛大學之間的衝突進一步升級，特朗普揚言，將會停止給予哈佛30億元聯邦撥款之後，週二又指示聯邦機構取消與哈佛所有合約，而國會眾議院也展開調查哈佛與中國的關係，限期哈佛向眾議院提交有關同中共的合作項目內部檔案記錄。

根據特朗普政府兩名高層官員透露，特朗普此舉將取消與哈佛大學的所有聯邦合約，涉及大約1億元資金，消息透露，美國總務處已經發信給所有聯邦機構，指示他們檢討與哈佛的合約，以決定這些合約是否可以取消、更改或重新調配到別的地方。

上週末特朗普在自己的社交平台上表示，他正考慮拿走哈佛30億元聯邦撥款，然後將資金重新調配給全美的職業訓練學校。

週二在波士頓，一名聯邦法官首次聆聽特朗普政府和哈佛大學的律師團隊，關於哈佛是否可以招收國際學生的問題，法官已經暫時叫停特朗普政府撤回哈佛的國際學生簽證授權，法庭將會在週四就此事舉行聆訊，白宮仍然等候哈佛交出校內國際學生的姓名、國籍，以及參與活動，包括示威活動等資料。

特朗普也指出，聯邦撥款給哈佛，結果是很多外國學生受惠，而這些外國學生，他們的國家沒有也從來都無意支付他們的教育費用。

特朗普說：「美國人想入讀哈佛等大學，他們不能入讀，因為哈佛有31%外國學生，現時並無外國政府給錢哈佛，但我們有撥款

特朗普因此要求哈佛向聯邦政府提交有關這些學生與國家的數據。

現時哈佛的國際學生主要來自中國，跟著是加拿大、印度、南韓和英國。

聯邦國土安全部指哈佛容許反美國、親恐怖主義的搞事分子，騷擾、甚至動手攻擊人，令校園不安全，遭到攻擊的包括猶太裔學生在內。

此外，聯邦國土安全部也指，哈佛配合中共做事，國會眾議院的對中國特設委員會，與教育及勞動委員會，對這個問題聯合展開調查。

涉及的事項，包括哈佛一再培訓中共新疆生產與建設兵團的幹部，哈佛讓中共軍方有關聯的中國大學，參與美國國防部資助的研究，哈佛在出現更多證據顯示中共強制活摘器官之際，參與涉及中方人員的器官移植研究。

此外，眾議院也要哈佛交代，哈佛同伊朗政府資助的人員合作做研究，包括伊朗國家科學基金會的研究項目，而這些項目中國大學都有份參與。

眾議院強調，美國的大學與學院，不應協助州中共擴展影響力、壓迫美國人及危害美國國家安全，而有關的委員會發現哈佛協助中共，甚至與中共合作，眾議院因此在5月19日向哈佛發信，限令哈佛在6月2號提交有關的內部檔案文件及向國會作證。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。