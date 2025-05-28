【全國新聞】特朗普再向哈佛施壓 主張將國際學生錄取比例上限設為15%

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普再度向哈佛大學施壓，主張將國際學生的錄取比例上限設為15%，特朗普批評目前哈佛的外國學生比例過高，侵佔了美國本地學生的入學名額。

特朗普週三加強對哈佛對外國的招生政策施壓說：「我認為他們應把上限設在大約15%，而不是31%，我們有很多人想入讀哈佛或其他學校，卻進不去，因為名額都被外國學生佔了。」

特朗普這番話，延續他上星期曾提出的更激進主張，全面禁止哈佛招收外籍生，白宮官員表示，此舉部份意義在於打擊反猶太主義抗議行為。

雖然法院裁定暫緩執行有關禁令，但白宮仍對哈佛展開多方面施壓，包括凍結26億美元聯邦研究經費，威脅取消免稅資格，這個對哈佛擁有530億美元校務基金會構成重大財務衝擊，並針對多元、公平與共融DEI計劃，及所謂的左派偏見發起攻勢。

根據校方資料，目前國際學生約佔哈佛總人數的27%，遠高於2006年的20%，若包含短期學者與其家屬，校園內國際人口超過一萬人。

特朗普說：「我希望來這裡的外籍學生，是能愛我們國家的人。」

他又強調，國際留學生雖為學校帶來可觀收入，多數學生支付全額學費，但哈佛亦有提供財務援助，這並不足以合理化高比例錄取外國學生。

此外，特朗普還批評哈佛不願合作、堅持對抗政府，並將哈佛與哥倫比亞大學比較。

特朗普說：「哈佛要明白，我最不想做的事就是傷害他們，他們是在傷害自己，他們只會對抗，哈佛想證明自己多聰明，結果是自討苦吃，哥倫比亞曾經表現糟糕，問題包括反猶言論，但他們正在跟我們合作找出解方。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。