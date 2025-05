【全國新聞】特朗普再向哈佛施壓 主張將國際學生錄取比例上限設為15%

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普再度向哈佛大學施壓,主張將國際學生的錄取比例上限設為15%,特朗普批評目前哈佛的外國學生比例過高,侵佔了美國本地學生的入學名額。

特朗普週三加強對哈佛對外國的招生政策施壓說:「我認為他們應把上限設在大約15%,而不是31%,我們有很多人想入讀哈佛或其他學校,卻進不去,因為名額都被外國學生佔了。」

特朗普這番話,延續他上星期曾提出的更激進主張,全面禁止哈佛招收外籍生,白宮官員表示,此舉部份意義在於打擊反猶太主義抗議行為。

雖然法院裁定暫緩執行有關禁令,但白宮仍對哈佛展開多方面施壓,包括凍結26億美元聯邦研究經費,威脅取消免稅資格,這個對哈佛擁有530億美元校務基金會構成重大財務衝擊,並針對多元、公平與共融DEI計劃,及所謂的左派偏見發起攻勢。

根據校方資料,目前國際學生約佔哈佛總人數的27%,遠高於2006年的20%,若包含短期學者與其家屬,校園內國際人口超過一萬人。

特朗普說:「我希望來這裡的外籍學生,是能愛我們國家的人。」

他又強調,國際留學生雖為學校帶來可觀收入,多數學生支付全額學費,但哈佛亦有提供財務援助,這並不足以合理化高比例錄取外國學生。

此外,特朗普還批評哈佛不願合作、堅持對抗政府,並將哈佛與哥倫比亞大學比較。

特朗普說:「哈佛要明白,我最不想做的事就是傷害他們,他們是在傷害自己,他們只會對抗,哈佛想證明自己多聰明,結果是自討苦吃,哥倫比亞曾經表現糟糕,問題包括反猶言論,但他們正在跟我們合作找出解方。」

