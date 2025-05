【國際新聞】聯合國警告特朗普發動的貿易戰 將導致幾百萬個工作機會今年流失

【KTSF 周正鈞報導】

聯合國警告,總統特朗普發動的貿易戰,導致全球經濟放緩,幾百萬個工作機會恐將在今年消失。

根據聯合國國際勞工組織最新預測,即使今年全球仍可望會新增5300萬個工作機會,但比原先估計的少了700萬個,組織將預測數字向下調整,反映出貿易摩擦升溫,及地緣政治緊張,為全球經濟增添不確定因素。

國際勞工組織指出,全球71個國家中,有將近8400萬個就業機會,直接或間接依賴美國的消費需求,而這類型的工種,對美國關稅政策特別敏感,令該工種成為高風險群體。

這份分析報告,是基於國際貨幣基金組織(IMF)下調對今年全球經濟成長的預測,進一步凸顯美中貿易戰對全球就業市場的深遠影響。

專家呼籲各國因應可能出現的大規模失業潮,強化社會福利保障機制。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。