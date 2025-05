【全國新聞】美國將加緊取消中國學生簽證 加強審查中國和香港的簽證申請

【KTSF 朱慧琪報導】

美國國務院表示,會加緊取消中國學生的簽證,並加強對未來所有來自中國和香港的簽證申請的審查。

國務卿魯比奧週三在X社交平台上發帖文表示,國務院將加緊吊銷中國學生的簽證,受影響的包括與中國共產黨有聯繫,或在關鍵領域學習的學生,但他沒有說明會有多少學生受影響。

根據發布在美國國務院官網的一份聲明,美國國務院將與國土安全部合作,大力撤銷中國學生的簽證,該機構也將修改簽證標準,加強對未來所有來自中國和香港的簽證申請的審查。

據路透社報導,在美國留學的中國學生人數,已從2019年約37萬人的高點,下降到2024年的約27.7萬人,部份原因是美中關係緊張,以及美國政府加強了對部份中國學生的審查。

美國國務院已暫停所有外國學生和交流訪問學者簽證申請人的新預約,而這個新舉措是特朗普政府推動強硬移民政策的的一部份。

