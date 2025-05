【KTSF】

舊金山(三藩市)SoMa市場街南區週二早上發生一宗涉及行人的車禍,導致道路封閉,一人重傷,送院後證實不治。

週二清晨5點15分左右,舊金山警方接報,10街夾Harrison街一名行人被車撞倒,有生命危險。

警方發言人表示,警員到場後,立即為傷者提供初步急救,隨即將他送往醫院救治。

涉事司機將車停低,留在現場配合調查。

根據舊金山紀事報報導,傷者其後在醫院不治身亡。

警方呼籲知情市民提供線索,舊金山警方電話(415)575-4444。

