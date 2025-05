【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕了一個涉及去年Mission區一宗槍殺案的疑犯,警方表示,案發時疑犯仍未成年。

警方表示,案發於2024年6月5日,大約晚上10點左右,警方接報指,Dolores街500號路段發生槍擊案,警方到場後發現一名男子中槍,受害人證實當場死亡。

警方兇殺組接手調查,並鎖定疑犯的身份,5月25日星期日下午約1時,警員在Mission街5000號路段,拘捕持有刀和槍的疑犯,拘捕期間疑犯曾經拒捕。

警方以兇殺等重罪將疑犯羈押在舊金山縣監獄,由於疑犯在犯案時未成年,因此當局不會公佈他的身份。

