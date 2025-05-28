【灣區新聞】舊金山外賣熟食中餐館被人打爛玻璃 老闆娘追逐歹徒到警局（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Mission區一家專賣外賣熟食的中餐館，中午時分被人無緣無故打爛玻璃，餐館損失嚴重，老闆娘追逐歹徒，而歹徒最後自投羅網。

餐館老闆駱太太說：「早上大概11點15分，我在餐館裡,當時沒有客人，見到有一個好像無家可歸者的人進來，我問他『你需要什麼嗎』，他說『給我食物』，我說『我可以給你食物，但你需要付錢』，當時他就用拳頭打爛玻璃。」

在Mission區經營餐館25年的駱太太提供案發後的照片，匪徒一拳打爛分隔外賣食物，以及顧客的玻璃護罩，然後逃跑。

駱太太說：「我跑出去追他，一路追到18街，他走進去一條小巷，我也追進去，然後他左轉進另一條小巷，而那條小巷直接通往警察局。」

駱太太的餐館在Mission街夾17街，距離Mission警察分局一個半街口，駱太太說，剛好那時候，Mission警察分局的大閘打開。

駱太太說：「我向警員大喊幫我捉住他，他打爛我餐館的玻璃，他傻傻的自己走進警局裡面，警局的停車場，警察問他，你進來幹什麼，我也跟著進去，我說，你問他幹什麼，他打爛我餐館的玻璃，自己走進來警局，這些人根本就是吃了毒品。」

駱太太表示並不認識歹徒，但這樣一鬧，除了要花錢更換玻璃之外，外賣食物全部不要得，還喪失了中午最旺的生意，估計損失最少2千元。

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