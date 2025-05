【灣區新聞】舊金山外賣熟食中餐館被人打爛玻璃 老闆娘追逐歹徒到警局（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Mission區一家專賣外賣熟食的中餐館,中午時分被人無緣無故打爛玻璃,餐館損失嚴重,老闆娘追逐歹徒,而歹徒最後自投羅網。

餐館老闆駱太太說:「早上大概11點15分,我在餐館裡,當時沒有客人,見到有一個好像無家可歸者的人進來,我問他『你需要什麼嗎』,他說『給我食物』,我說『我可以給你食物,但你需要付錢』,當時他就用拳頭打爛玻璃。」

在Mission區經營餐館25年的駱太太提供案發後的照片,匪徒一拳打爛分隔外賣食物,以及顧客的玻璃護罩,然後逃跑。

駱太太說:「我跑出去追他,一路追到18街,他走進去一條小巷,我也追進去,然後他左轉進另一條小巷,而那條小巷直接通往警察局。」

駱太太的餐館在Mission街夾17街,距離Mission警察分局一個半街口,駱太太說,剛好那時候,Mission警察分局的大閘打開。

駱太太說:「我向警員大喊幫我捉住他,他打爛我餐館的玻璃,他傻傻的自己走進警局裡面,警局的停車場,警察問他,你進來幹什麼,我也跟著進去,我說,你問他幹什麼,他打爛我餐館的玻璃,自己走進來警局,這些人根本就是吃了毒品。」

駱太太表示並不認識歹徒,但這樣一鬧,除了要花錢更換玻璃之外,外賣食物全部不要得,還喪失了中午最旺的生意,估計損失最少2千元。

