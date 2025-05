【灣區新聞】聖荷西男女涉嫌偷竊電話銅線 被路過警員逮捕（視頻）

【KTSF】

5月24日星期六凌晨,聖荷西警方逮捕到現行犯正在偷竊電話銅線,警方警告這類犯罪,最嚴重可能導致電力、電信或互聯網服務中斷。

聖荷西警方在Meadowlands住宅區入口附近的灌木叢,發現一名男子剪斷架在空中的電話銅線,並將其切成碎片放在藏在路邊的塑膠袋中,做案工具包括重型鋼絲鉗。

在路上,警方還發現一輛停在路旁的車,車上的女子疑似正準備幫忙運走那些電話銅線,兩人因涉嫌重大盜竊等被逮捕。

根據《紐約時報》和美國國家保險犯罪局報道,金屬竊盜幾十年來,一直是城市裡的一大禍患,但自COVID疫情爆發以來,由於金屬需求飆升等一系列因素,金屬盜竊案更是呈上升趨勢。

眾所周知,竊賊會從電話線或路燈上剝下銅線,然後賣給廢金屬回收商換取現金。

過去的銅線盜竊事件,曾導致加州政府機構網站無法使用網路,也曾導致西雅圖機場跑道的進場燈熄燈。

警方指,銅線盜竊比電纜危害更大,會危及生命、破壞基本服務,犯罪者將面臨嚴重的刑事後果。

