舊金山(三藩市)政府面臨8億元預算赤字,市府所有部門都要削減15%開支,但市長羅偉表示,不會削減公共安全部門的資金,以確保民衆的安全。

市長羅偉向KPIX電視台發聲明表示,財赤導致市政府要做出艱難的決定,但市府會將民衆的安全放在首位,因此警員等執法人員,不會面臨削減預算的問題。

而兩個星期前,羅偉宣佈會增加舊金山警察的人手,因為由於人手短缺,舊金山警方經常要警員加班,導致加班費龐大,這不是長久之計,目前警方仍然需要500多個警員,才能夠達到建議的人手水平。

舊金山警察局長Bill Scott說:「我們一直靠加班維持運作 ,這是不可持續的,我們很幸運可以加班,市議會和市長也給我們資金來填補缺口,但這不是一種可持續的模式。」

