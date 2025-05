【有線新聞】

美國富商馬斯克罕有批評總統特朗普的政策,稱對方推出的減稅法案打擊政府效率部工作。

馬斯克接受傳媒訪問時表示對眾議院日前通過減稅法案感到失望,稱這會大幅增加赤字且打擊政府效率部工作,對於特朗普經常形容這項法案「又大又美麗」,馬斯克則指法案只可是大或美麗,難以兩者兼得,同時批評白宮將不好的東西都歸咎政府效率部,視他們為代罪羔羊,他又認為自己可能在政治上花費太多時間。

