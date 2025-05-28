【加州新聞】州長削減低收入醫療計劃 針灸服務將受影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

為了減少加州預算赤字，州長紐森公佈對下一年度加州Medi-Cal預算案的5月檢討，對這項低收入醫療福利提出大幅度的削減開支，多項服務受到影響，當中包括針灸服務，有使用針灸服務的長者表示，擔心負擔不起針灸治療。

針灸病人Francis Chiu說：「有錢看症才可以，也很大問題的。」

州長紐森先前公佈俗稱白卡的加州Medi-cal預算案的5月檢討版本，加州在2025-2026財政年度，預計會出現至少120億元的赤字，而收入就減少105億元，他因此建議削減多項現行計劃的開支一共50億元，而加州低收入醫療計劃Medi-cal也因為開支高於預期，而面臨62億元的財政缺口，因此要作出某些改變，比如暫停接受無證成年人的登記，向某些受惠者收保費，並撤銷對一些減肥藥的補助。

加州衛生服務部（DHCS）有建議取消成年人的白卡針灸福利選項，以節省共540萬元的開支。

東北醫療中心自2017年開始提供針灸服務，現在共有16名針灸師，也幫助了共約27000名患者，而現行的病人約七至八成都使用白卡資助服務。

東北醫療中心綜合醫療部門總監及針灸師喬麗麗（Lili Qiao）說，針灸處理多種痛症，令病人免於吃藥或看診，是十分重要的醫療服務。

喬麗麗說：「針灸不是一個選項而是必須的治療，能幫助很多慢性疼痛患者，（治療後）無需吃止痛藥、不需回急診室看診。」

對於Medi-Cal削減開支預算，東北醫療中心仍未確定實際服務價格會有多大幅度的調節，但對於依賴白卡一月兩次看診的人士，便需要自己付費針灸，加上紅藍卡聯邦醫療Medicare對針灸服務也有所限制，喬麗麗說，削減針灸福利，對低收入人士和長者影響最為嚴重。

喬麗麗說：「（紅藍卡只是）對慢性的腰部疼痛，才可以保的，而且只是一年十至十五次，所以他這個非常局限性，是嚴重性經濟上的損失，沒有不能持續性治療的話，對他們身體上都有影響。」

加州低收入人士醫療補助Medi-cal過去兩年預算都有變，之前都曾經建議要削減針灸的這一部份。

東北醫療中心行政和社區代表Kenneth Wilkinson表示，他們過去兩年成功保留針灸服務，而且也計劃積極維護Medi-cal對針灸的保障。

Wilkinson說：「東北正致力確保這項福利重新納入白卡預算中，我們聯合去信向州府，有50個提供針灸的社區醫療中心支持，針灸是重要的福利，不只對東北醫療中心而言，對全加州的醫療中心亦然。」

喬麗麗說，在本月亞太文化月，削減這個文化和歷史深厚的中醫醫療服務並不公平，她一再強調，取消白卡的針灸福利，對長期痛患人士、長者和孕婦都有負面影響。

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