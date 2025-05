【加州新聞】州長削減低收入醫療計劃 針灸服務將受影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

為了減少加州預算赤字,州長紐森公佈對下一年度加州Medi-Cal預算案的5月檢討,對這項低收入醫療福利提出大幅度的削減開支,多項服務受到影響,當中包括針灸服務,有使用針灸服務的長者表示,擔心負擔不起針灸治療。

針灸病人Francis Chiu說:「有錢看症才可以,也很大問題的。」

州長紐森先前公佈俗稱白卡的加州Medi-cal預算案的5月檢討版本,加州在2025-2026財政年度,預計會出現至少120億元的赤字,而收入就減少105億元,他因此建議削減多項現行計劃的開支一共50億元,而加州低收入醫療計劃Medi-cal也因為開支高於預期,而面臨62億元的財政缺口,因此要作出某些改變,比如暫停接受無證成年人的登記,向某些受惠者收保費,並撤銷對一些減肥藥的補助。

加州衛生服務部(DHCS)有建議取消成年人的白卡針灸福利選項,以節省共540萬元的開支。

東北醫療中心自2017年開始提供針灸服務,現在共有16名針灸師,也幫助了共約27000名患者,而現行的病人約七至八成都使用白卡資助服務。

東北醫療中心綜合醫療部門總監及針灸師喬麗麗(Lili Qiao)說,針灸處理多種痛症,令病人免於吃藥或看診,是十分重要的醫療服務。

喬麗麗說:「針灸不是一個選項而是必須的治療,能幫助很多慢性疼痛患者,(治療後)無需吃止痛藥、不需回急診室看診。」

對於Medi-Cal削減開支預算,東北醫療中心仍未確定實際服務價格會有多大幅度的調節,但對於依賴白卡一月兩次看診的人士,便需要自己付費針灸,加上紅藍卡聯邦醫療Medicare對針灸服務也有所限制,喬麗麗說,削減針灸福利,對低收入人士和長者影響最為嚴重。

喬麗麗說:「(紅藍卡只是)對慢性的腰部疼痛,才可以保的,而且只是一年十至十五次,所以他這個非常局限性,是嚴重性經濟上的損失,沒有不能持續性治療的話,對他們身體上都有影響。」

加州低收入人士醫療補助Medi-cal過去兩年預算都有變,之前都曾經建議要削減針灸的這一部份。

東北醫療中心行政和社區代表Kenneth Wilkinson表示,他們過去兩年成功保留針灸服務,而且也計劃積極維護Medi-cal對針灸的保障。

Wilkinson說:「東北正致力確保這項福利重新納入白卡預算中,我們聯合去信向州府,有50個提供針灸的社區醫療中心支持,針灸是重要的福利,不只對東北醫療中心而言,對全加州的醫療中心亦然。」

喬麗麗說,在本月亞太文化月,削減這個文化和歷史深厚的中醫醫療服務並不公平,她一再強調,取消白卡的針灸福利,對長期痛患人士、長者和孕婦都有負面影響。

