【KTSF 朱慧琪報導】

國家氣象局向灣區部份內陸地區發佈中度高溫警示,本週五生效,預測屆時部份地區,氣溫將達到華氏90多度至105度。

國家氣象局向灣區部份內陸地區及Santa Curz山區,發佈屬於第二級的中度高溫警示,生效時間由週五早上11時至晚上8時。

屆時部份內陸地區氣溫將達到華氏90多度至105度,受影響的包括北灣、東灣、南灣的內陸地區、Santa Curz山區。

到晚間,氣溫會逐漸降至60度左右,而週六天氣仍然炎熱,氣溫約為90多度。

週五至週六,高溫加上乾燥,導致火災風險上升。

天氣炎熱,氣象局提醒市民不要將人或寵物留在車,要多補充水份。

