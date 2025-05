【KTSF 張麗月報導】

聯儲局決策官員同意,在評估特朗普政府實施的關稅,對通脹、失業和整體經濟會帶來甚麽影響的期間,他們保持利率不變。

聯儲局週三公開本月初開會議息時的紀錄文件顯示,出席會議的幾乎所有決策官員都認為,通脹升高的風險比失業率上升,更加令他們關注,就是這個關鍵原因,令他們覺得要維持利率不變。

總統特朗普曾經多次要求聯儲局減息,因為特朗普認為現時並沒有出現通脹,不過聯儲局的經濟專家在會議上指出,通脹 “持續升高」。

聯儲局官員也特別提到關稅戰和貿易政策的變化,對經濟帶來的衝擊,令經濟不明朗的前景正在升高。

聯儲局在去年先後合共減息三次,現時的利率大約是4.3厘。

