【加州新聞】資深檢控官Craig Missakian宣誓就任加州北區聯邦檢察官

資深檢控官Craig Missakian,週三宣誓就任加州北區聯邦檢察官,他曾處理華裔工程師被控為中國政府偷取美國國家機密的案件。

聯邦司法部長任命資深檢控官Craig Missakian,接替Patrick Robbins出任加州北區聯邦檢察官,而Robbins就接替被特朗普政府辭退的Ismail Ramsey,特朗普政府此舉是清除拜登政府任命的聯邦檢察官的一部份。

Missakian是在加州出生及長大,在南加州大學取得學士學位,之後在喬治城大學取得法律學位。

他有豐富的聯邦與州檢控經驗,他在90年代中,曾在洛杉磯縣地檢處任職副檢控官,之後在2001年至2010年間,在中加州地區擔任助理聯邦檢察官,當時曾處理多宗案情複雜的貪污和有組織罪案。

Missakian曾處理的重要案件,包括華裔工程師麥大志,被控為中國政府偷取美國國家軍事機密的案件,Missakian在這宗案件的出色表現,獲聯邦司法部頒授傑出服務獎。

此外,他也領導一項多年調查破獲一宗過億元的全國性醫療欺詐案,在2014-2016年他協助國會眾議院調查2012年的利比亞班加西美領館恐怖襲擊案,這宗恐襲案導致四名美國外交官喪生。

